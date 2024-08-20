Google Play Güvenlik Ödül Programı sona eriyor: Açık bulana artık ödeme yok Google Play Güvenlik Ödül Programı sona eriyor. Google, artık Android uygulamalarında güvenlik açığı bulan araştırmacılara ödeme yapmayacak.

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, Android ekosisteminin güvenliğini sağlamak amacıyla uzun yıllardır yürüttüğü bir programı sonlandırma kararı aldı.

Google Play Güvenlik Ödül Programı kapsamında, Android uygulamalarında güvenlik açıkları bulan araştırmacılara para ödülleri veriliyordu. Ancak şirket, bu programı sonlandırarak yeni bir döneme geçiyor.

Google Play Güvenlik Ödül Programı Ekim 2017’de başlatıldı, Ağustos 2019'da 100 milyondan fazla indirmesi olan tüm Android uygulamalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

KULLANICILARA ÖDÜL VERİYORDU

Google, kullanıcının müdahalesi olmadan uzaktan kod yürütülmesine izin veren güvenlik açığını bulmaları için güvenlik araştırmacılarına 20 bin dolara kadar ödeme yapıyor.

Daha düşük seviye güvenlik açıklarında ödül miktarı, 500 - 10 bin dolar arası değişiyordu.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Google, kayıtlı geliştiricilere gönderdiği bildirimde, hata ödülü raporlarının gönderilmesi için son tarihin 31 Ağustos 2024 olduğunu duyurdu. Bu tarihten sonra şirket, program kapsamında hiçbir raporu işleme koymayacak.

31 Ağustos'a kadar gönderilen raporlar için nihai ödül kararları ise 30 Eylül 2024'e kadar açıklanacak.

Google, bu süre zarfında tüm raporları dikkatlice inceleyeceğini ve hak eden tüm araştırmacılara ödüllerini vereceğini belirtti.