Google Play Store, geliştiricilerden aldığı komisyonu düşürdü

Google, Play Store'da geliştiricilerin elde ettiği gelirden aldığı yüzde 30 komisyonunu yüzde 15'e çekti.

Google Play Store ve App Store mağazalarından alınan yüksek komisyonlar son aylarda oldukça tepki çekmişti.

Apple ve Google, ücretli uygulamalarda ve uygulama içi satın alımlarda kullanıcı tarafından ödenen miktarın yüzde 30'luk bir kısmını kendine kesiyordu.

Apple, gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz yıl kasım ayında kesilen oranı yüzde 30'dan yüzde 15'e düşürmüştü. Şİmdi ise Google, Play Store'da benzer bir adım attı.

KOMİSYON YÜZDE 15'E ÇEKİLDİ

Google, Play Store'da geliştiricilerin elde ettiği gelirden aldığı yüzde 30'luk komisyonu yüzde 15'e çekti.

1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacak yüzde 15'lik komisyon, yılda 1 milyon dolardan daha az gelir elde eden geliştiriclere uygulanacak.

Geliştiriciler, yılda 1 milyon dolar ve üzeri gelir elde ederlerse, 1 milyon dolardan sonra kazandıkları her kuruştan yüzde 30'luk komisyon alınmaya devam edilecek.

Google, daha önce yaptığı bir açıklamada Android geliştiricilerinin yüzde 99'unun yılda 1 milyon doların üstünde gelir elde etmediğini açıklamıştı. Bu nedenle yapılan komisyon indirimi, geliştiricilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.