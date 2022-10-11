Google, Premier Lig ekibi Tottenham'la anlaşmak üzere

Teknoloji devi Google, stat sponsorluğu için İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile anlaşmaya çok yakın.

Dev şirketler, son dönemde spor alanında yaptığı anlaşma ve sponsorluklarla dikkat çekmeyi başarırken, bir hamle de Google'dan geldi.

Teknoloji devi Google, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile sponsorluk anlaşması imzalamaya oldukça yakın.

Birkaç yıldır stadyum için anlaşması bulunmayan Tottenham, Google ile anlaşarak ses getirmek istiyor.

Stadyum hakları Google'ın olacak

Tottenham, stat isim hakkını Google’a satmak üzere görüşmelere başladı. Kuzey Londra kulübü, eski stadı White HartLane olan stadyumdan milyonlarca sterlin gelir elde edecek.

Google ile yapılacak olası bir anlaşma, ligdeki en iyi beşinci yıllık ciroya sahip olan Tottenham'a daha fazla finansal ağırlık katacak.

Teknik direktör Antonio Conte, büyük ödüller için mücadele edeceklerse kulübün daha fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu ve stadyum hakları anlaşmasından elde edilen gelirin, onu fazlasıyla memnun edeceğini söyledi.