Petrol
94.07
-2.20%
Euro
18.0951
0.36%
Dolar
18.5818
0.03%
Altın
997.53
0.08%
Borsa
3591
0.24%
Bitcoin
359.286
-1.04%
BTXN Coin
8.10
-10.59%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Google, Premier Lig ekibi Tottenham'la anlaşmak üzere

    Teknoloji devi Google, stat sponsorluğu için İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile anlaşmaya çok yakın.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 14:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google, Premier Lig ekibi Tottenham'la anlaşmak üzere

    Dev şirketler, son dönemde spor alanında yaptığı anlaşma ve sponsorluklarla dikkat çekmeyi başarırken, bir hamle de Google'dan geldi.

    Teknoloji devi Google, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile sponsorluk anlaşması imzalamaya oldukça yakın.

    Birkaç yıldır stadyum için anlaşması bulunmayan Tottenham, Google ile anlaşarak ses getirmek istiyor.

    Stadyum hakları Google'ın olacak

    Tottenham, stat isim hakkını Google’a satmak üzere görüşmelere başladı. Kuzey Londra kulübü, eski stadı White HartLane olan stadyumdan milyonlarca sterlin gelir elde edecek.

    google

    Google ile yapılacak olası bir anlaşma, ligdeki en iyi beşinci yıllık ciroya sahip olan Tottenham'a daha fazla finansal ağırlık katacak.

    Teknik direktör Antonio Conte, büyük ödüller için mücadele edeceklerse kulübün daha fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu ve stadyum hakları anlaşmasından elde edilen gelirin, onu fazlasıyla memnun edeceğini söyledi.


    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT'de bilim insanları ile temasları
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT'de bilim insanları ile temasları

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
    3. Sayfa

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir