Google, reklam gelirlerinin çoğunu ABD dışından sağlıyor 2023 yılında reklamdan 237 milyar dolar kazanç sağlayan Google, bu gelirin yüzde 68'ini ABD dışı ülkelerden elde ediyor.

AA & Ensonhaber

Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), sektörde "tekelcilik" yaptığı gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor..

ABD Adalet Bakanlığı ve eyaletlerden oluşan bir koalisyon tarafından açılan davaya göre, Google dijital reklam pazarını domine ediyor ve pazar gücünü rekabeti engellemek için kullanıyor.

AVRUPA'DA VERİLEN CEZA ONAYLANDI

Öte yandan Google'a Avrupa'da verilen 2,4 milyar avro para cezası Avrupa Adalet Divanı tarafından onaylandı.

AB Komisyonu 2017'de Google'a ceza vermişti. Buna gerekçe olarak, internet devinin genel arama sonuçları sayfasında fiyat karşılaştırma hizmetinin sonuçlarını rakiplerininkine tercih ettiği değerlendirmesi gösterilmişti.

GELİRLERİN ÇOĞU ABD DIŞINDAN

Google, 2001'de 0,07 milyar dolar reklam geliri sağlarken, aradan geçen 22 yılda çok büyük artış göstererek geçen yıl bu alandan 237 milyar dolar kazanç elde etti.

Geçen yıl ABD'de yaklaşık 76 milyar dolar reklam geliri elde eden Google, böylece toplam reklam gelirinin yüzde 32'sini ABD'den elde etmiş oldu.

Şirket, geriye kalan yüzde 68'lik reklam gelirini ise diğer ülkelerden sağlıyor.

Şirket en büyük sıçramayı koronavirüs salgını döneminde yaptı. 2020'de 181 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2021'de 256 milyar dolar kazanç sağladı. Şirketin 2023'te toplam geliri ise 305 milyar dolar oldu.

Google, 2023'te sadece reklamdan 237 milyar dolar kazanç sağlarken, bu durum, şirketin gelirlerinin yüzde 77'sini reklamlarla elde ettiğini gösterdi.