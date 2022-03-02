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    Google, RT ve Sputnik uygulamalarını kaldırdı

    Google, Rus medyası RT ve Sputnik'in uygulamalarının Play Store'dan kaldırıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:58
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    Google, RT ve Sputnik uygulamalarını kaldırdı

    Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulayan ve Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesini engelleyen Google, bir yasak daha getirdi.

    RT VE SPUTNİK UYGULAMALARI KALDIRILDI

    Google, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çekici bir karar aldı. ABD'li şirket, Rus hükümetine bağlı medya kuruluşları RT ve Sputnik’i uygulama platformu Play Store’dan çıkardığını açıkladı. Söz konusu yasak, şimdilik yalnızca Avrupa ülkeleri için geçerli olacak.

    RT’nin yayın yönetmeni yardımcısı Anna Belkina, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yasak uygulayan teknoloji şirketleri, şu an yanlış haber ve bilgi verildiğine dair bir kanıt sağlayamıyor. Neden yasaklandığımızı bilmiyoruz." dedi.

    APPLE DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI

    Dün gece Apple da uygulama platformu App Store’dan RT News ve Sputnik’in kaldırıldığını duyurmuştu.

    Google, RT ve Sputnik uygulamalarını kaldırdı #1


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