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    Google servisleri geri geliyor: ABD, Huawei yaptırımlarını hafifletecek

    ABD hükümeti, Huawei gibi kara listedeki firmalarla teknoloji paylaşımı üzerindeki kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 09:55
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    Google servisleri geri geliyor: ABD, Huawei yaptırımlarını hafifletecek

    Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

    Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de sert yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

    ABD, Huawei kısıtlamalarını hafifletecek

    ABD hükümeti, kara listedeki firmalarla teknolojinin paylaşımı üzerindeki kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.

    Çinli şirketlerin ABD'nin yaptırımları gevşetme kararından faydalanabilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek standartlara uyması gerekiyor.

    huawei

    Standartlar belirlendikten sonra yaptırım uygulanan şirketlerle her teknoloji paylaşılmayacak. Bu şirketler yine Ticaret Bakanlığı'nın belirleyeceği teknoloji ve yazılımlara erişebilecek.

    Google servisleri, Huawei modellerine geri gelebilir

    Ticaret Bakanlığı, Huawei ile paylaşılacak teknolojilerin listesini henüz açıklamadı. Ancak şimdiden Huawei cihazlarının yeniden Google servislerine erişebileceği tahmin ediliyor.


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