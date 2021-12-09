Google, siber suçla ilgili iki Rusya vatandaşına dava açtı

Google, siber suçla ilgili iki Rusya vatandaşına dava açtı

Siber suçlara ilişkin açılan davada, Windows bilgisayarlar üzerinden kişisel verilerin çalındığı iddia edildi.

ABD merkezli internet devi Google, hizmetlerini etkileyen bazı isimlere karşı harekete geçti.

Google, uzun zamandır Windows işletim sistemli bilgisayarlarda hizmetleri aksatan Glupteba adlı "botnet"in arkasında olduğu düşünülen iki Rusya vatandaşına ve ismi bilinmeyen 15 şahsa karşı dava açtı.

GOOGLE'DAN SİBER SUÇLAMA

New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, siber suçlu oldukları öne sürülen Dmitry Starovikov ve Alexander Filippov'un yanı sıra ismi bilinmeyen 15 kişinin Rusya’dan yönettiği Glupteba ağına ilişkin iddialara yer verildi.

KİŞİSEL HESAPLAR, KREDİ KARTI BİLGİLERİ...

Dilekçede söz konusu ağın, sızdığı Windows bilgisayarlar üzerinden kişisel hesapların çalınması ve üçüncü taraflara satılması, kredi kartı bilgilerinin satılması, söz konusu bilgisayarlarda görüntülenmek üzere reklam satışı ve bilgisayarlara erişimin siber suçlulara satışı gibi yasa dışı işlemler yürüttüğü iddia edildi.

EN AZ 1 MİLYON BİLGİSAYAR ETKİLENDİ

Dilekçede, söz konusu "botnet"in 2011’den beri en az 1 milyon bilgisayarı etkilediği belirtildi.

Google'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, teknoloji şirketinin böylece ilk kez blok zinciri tabanlı bir "botnet"e dava açtığı vurgulandı.

"CAYDIRICI OLACAK" UMUDU

Açıklamada, bu davanın bir örnek teşkil ederek benzer ağlar için caydırıcı olacağının umulduğu ifade edildi.