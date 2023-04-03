Google site bilgisi özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu Google'ın "site bilgisi" özelliği sayesinde kullanıcılar, arama sonuçlarına eklenen bilgi kutuları sayesinde web siteleriyle ilgili daha fazla bilgi edinebiliyor.

ensonhaber.com

Google, arama yapanların arama sonuçlarındaki bilgileri daha iyi ve daha kolay doğrulamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bazı yeni özellikleri resmi olarak kullanıma sunuyor.

Son olarak, arama yapanların Google Arama'da gördükleri kaynaklar ve siteler hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olan bir özellik daha yayınlandı.

2021'de kullanıma sunulan "Google Bu sonuç hakkında" özelliği, artık tüm dilleri kapsayacak şekilde kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, web sitelerini kontrol edebilecek

Arama sonuçlarında listelenen web sitelerinin yanındaki üç noktayı tıklayarak, bilgilerin nereden geldiği ve Google'ın bunun bir sorgu için yararlı olacağını nasıl belirlediği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kullanıcılar bu ekrandan; web sitesinin ilk kez Google dizinine eklendiği zamanı, web sitesiyle ilgili Wikipedia bilgilerini ve web sitesinin HTTPS protokolüne sahip olup olmadığını görebiliyor.