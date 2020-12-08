Google Stadia, 8 Avrupa ülkesinde daha hizmete girdi

Google'ın bulut oyun servisi Stadia, 8 yeni Avrupa ülkesine daha hizmet vermeye başladı. Böylelikle, Stadia'nın kullanılabildiği ülke sayısı 22'ye çıktı.

Google'ın geçtiğimiz yıl resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallayacak.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti, 8 Avrupa ülkesinde daha hizmete girdi.

Google'dan yapılan açıklamaya göre Stadia; Avusturya, Çekya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve İsviçre'de kullanıma sunuldu. Şirketin yeni güncellemesiyle Stadia'ya erişebilen ülke sayısı 22'ye yükseldi.

Google Stadia her ne kadar aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulsa da oyunseverler, oynamak istediği oyunları yine satın almak zorunda kalıyor. Ancak şirket, oyunculara sunacağı çeşitli kampanyalarla oyunseverleri kendine çekmeye çalışacak.

Playstation ve Xbox gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi?

Son olarak, Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.