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    Google Stadia, popülerliğini yitiriyor

    Yeni söylentilere göre Google, büyük ümitlerle başlattığı Stadia oyun akış hizmetinden beklenen verimi alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:18
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    Google Stadia, popülerliğini yitiriyor

    Google'ın 2019 yılında resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamak için gelmişti.

    Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti, şu anda birçok ülkede kullanımda olmasına rağmen bekleneni veremedi.

    Google, şu anda NVIDIA, Sony, Microsoft ve Nintendo gibi rakipleriyle mücadele eden, ancak henüz beklenen popülerliğe ulaşamayan Stadia için kara kara düşünüyor.

    Oyun şirketleri, Stadia'yı tercih etmiyor

    Geçtiğimiz hafta Ubisoft Forward etkinliğinde yeni Assassin’s Creed oyunlarını tanıtan Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage’ın çıkacağı platformlarda Google Stadia’ya yer vermedi.

    google stadia

    1 Şubat 2021 tarihinde Google, birinci taraf stüdyoları kapattığını açıklayarak müşterilerini ve Stadia çalışanlarını şaşırttı.

    Şimdiye kadar platform hakkında fazla bir şey duymasak da Google'ın Stadia'yı kurtarmak için elinden geleni yaptığı söyleniyor.

    Büyük çaplı video oyunlarının yapım süresi 3 ile 5 yıl arasında sürerken, Google çok daha iddialı bir şekilde Stadia projesine başlamıştı.

    Ancak koronavirüs ile birlikte NVIDIA GeForce Now gibi diğer bulut oyun hizmetlerinin popüler hale gelmesi, Google'a ağır darbe vurdu ve Stadia istenen seviyeye bir türlü gelemedi.


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