Google tasarruf modunu açtı! Ofisteki atıştırmalıklar kaldırılıyor Google, ekonomideki maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak çalışanları için ofisteki cips ve kek gibi atıştırmalıkları kaldırıyor.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, birçok teknoloji şirketi kemer sıkma politikalarına başvurdu.

Şimdiye kadar binlerce çalışan ile yollarını ayırmak zorunda kalan şirketler, aynı zamanda ofis içi harcamaları da kısmaya başladı.

Google'dan atıştırmalıklara yasak

Google, ekonomideki maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak çalışanları için ofisteki cips ve kek gibi atıştırmalıkları kaldırıyor.

Google, eylemin amacının sürekli değişen ekonominin ortasında maliyetleri düşürmek olduğunu söyledi.

Şirket, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talep de dahil olmak üzere diğer faydalı girişimlere daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor.

Google sözcüsü Ryan Lamont, bu yiyecek ikramiyelerinin kaldırılmasının kuruluşun diğer finansal ihtiyaçlarını iyileştirmek anlamına geleceğini belirtti.