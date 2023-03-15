Google, telefon hızlandırma uygulamalarını engelleyecek Google, Android 14 ile birlikte telefon hızlandırma uygulamalarının kullandığı bir özelliği sonlandıracak.

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün tanıtım tarihi resmiyet kazandı.

Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtması bekleniyor.

Google, temizlik uygulamalarını engelliyor

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Android 14 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Google, Android 14 ile 'killBackgroundProcesses' isimli bir API'nin kullanılmasını engelleyecek.

Bu API, telefon hızlandırma uygulamalarında kullanılıyordu ve arka planda çalışan hizmetlerin durdurulmasını sağlıyordu.

Google'ın telefon hızlandırma uygulamalarına karşı olduğu biliniyor. Şirket, bu uygulamaların anlık olarak işe yaradığını, ancak zamanla telefona zarar verdiğini düşünüyor.

Aslına bakacak olursak, yapılan araştırmalar da Google'ı haklı çıkarıyor. Çünkü temizlik uygulamaları ile arka planda kapatılan işlemler, bir süre sonra otomatik olarak yeniden başlıyor ve daha fazla kaynak tüketiyor.

Android 14'ün daha fazla modele gelmesiyle birlikte, arka planda uygulamaları kapatan telefon hızlandırma uygulamaları yavaş yavaş tarih olacak.