Google, tepki çeken WhatsApp sorununu çözdü Birçok Android kullanıcısı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirmişti. Google, sorunun çözüldüğünü açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman gizlilik sorunları nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Son günlerde sosyal medyada birçok kullanıcı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirdi ve ekran görüntüleri paylaştı.

Birçok şikayetin gelmesine neden olan bu durum, Android’de gördüğümüz “Gizlilik Kontrol Paneli” yoluyla fark edildi.

Android 12’den beri cihazlarda bulunan bu özellik, ekranın sağ üst köşesine yeşil bir bildirim ekliyor ve mikrofon kullanıldığında kullanıcıları bilgilendiriyor.

Bazı kullanıcılar, arama bittikten sonra bile WhatsApp'ın mikrofon kullanmaya devam ettiğini rapor ederken, bazı kullanıcılar ise uygulama kapalıyken bile arka planda mikrofon izninin açıldığını söylüyor.

Google, WhatsApp sorununu çözdü

Google, Android kullanıcılarını şüpheye düşüren "WhatsApp izinsiz mikrofon bildirimleri" sorununu çözdüğünü duyurdu.

WhatsApp’ın resmi Twitter hesabı, sorunun telefonun Gizlilik Panosundaki bilgileri yanlış ilişkilendiren bir Android hatasından kaynaklandığını söylüyor.

Google, bu bildirimleri durdurmak için yapmanız gereken tek şeyin, WhatsApp’ın en son sürümünü yüklemek olduğunu belirtiyor.