Google, Ukrayna'daki hava saldırıları için bildirim göndermeye başladı

Google, Ukrayna'ya yönelik olası hava saldırılarını kullanıcılara bildirim olarak gönderme özelliğini aktif etti.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Google, ülkedeki reklam gelirlerini durdurmuş ve Rus medyasına ait uygulamaları yasaklamıştı.

ABD'li şirket, geçtiğimiz günlerde Android telefonlar özelinde acil durum bildirimlerini hayata geçireceğini açıklamış ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

OLASI HAVA SALDIRILARI BİLDİRİM OLARAK GÖNDERİLİYOR

Ukrayna hükümeti ile yapılan ortak çalışma sonucu kullanıma sunulan özellikle birlikte, olası Rusya hava saldırıları Android telefonlara anlık bildirim olarak gönderilmeye başlandı.

Google, bu özellik için daha önce dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunduğu deprem uyarı sisteminden faydalanıyor.

Google tarafından yapılan duyuruda, "Trajik bir şekilde, Ukrayna'da milyonlarca insan artık güvenliğe ulaşmak için hava saldırısı uyarılarına güveniyor." denildi.

Bununla birlikte Google, aktif uyarıların olduğu bölgelerdeki Ukraynalılara hava saldırısı bildirimleri gönderen “Ukrayna Alarm” uygulamasını Google Play Store'da öne çıkardı.

Google’da Android birimi mühendislik başkan yardımcısı olan Dave Burke, yeni uyarı sisteminin halihazırda uygulanmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki tüm Android telefonlara yayılacağını söyledi.

Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistem, yeni özellikle birlikte hava saldırılarını haber vermek için de hayata geçirilmiş oldu.