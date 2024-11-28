Google uygulamasının yeni özelliği iPhone kullanıcılarının tepkisini çekti

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Google, iOS kullanıcıları için geliştirdiği Google Uygulaması tarayıcısına yeni bir özellik eklediğini duyurdu.

"Sayfa Açıklamaları" adı verilen bu özellik, web sayfalarındaki bazı kelimeleri ve ifadeleri otomatik olarak vurgulayarak kullanıcıların ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamayı amaçlıyor.

Ancak, vurgulanan kelimelerin ve ifadelerin bağlantılara benzemesi ve kullanıcıları arama sonuçlarına yönlendirmesi, tepkilere yol açtı.

SAYFA AÇIKLAMALARI ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

Sayfa Açıklamaları özelliği, web sayfalarındaki kişiler, yerler, nesneler ve konular gibi varlıkları tanımlayarak bunları vurguluyor.

Kullanıcılar, vurgulanan bir kelimeye veya ifadeye tıkladıklarında, Google Uygulaması'nın "uygulama tepsisi" adı verilen bölümüne yönlendiriliyor. Bu bölümde, vurgulanan varlıkla ilgili ek bilgiler ve bağlantılar sunuluyor.

WEB SİTESİ SAHİPLERİ VE KULLANICILAR ENDİŞELİ

Sayfa Açıklamaları özelliği, web sitesi sahipleri ve kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Web sitesi sahipleri, bu özelliğin kullanıcıları kendi sitelerinden uzaklaştırdığını ve site trafiğini olumsuz etkilediğini savunuyor.

Kullanıcılar ise vurgulanan kelimelerin ve ifadelerin yanıltıcı olduğunu ve Google'ın kendilerini manipüle etmeye çalıştığını düşünüyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google, Sayfa Açıklamaları özelliğinin kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığını ve kullanıcıları yanıltmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtiyor.

Şirket, web sitesi sahiplerinin bu özelliği devre dışı bırakabileceklerini de açıkladı. Ancak, devre dışı bırakma işleminin 30 güne kadar sürebileceği belirtiliyor.