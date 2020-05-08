Google ve Facebook evden çalışma süresini uzattı

İki internet devi, isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi.

Birçok ülkede ofisleri bulunan teknoloji devleri Facebook ve Google, koronavirüs salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi.

İki şirket de büyük oranda kapalı olan ofislerini, temmuz ayında yeniden açacak.

7 AY DAHA UZATILDI

Google, ilk etapta evden çalışma düzeninin 1 Haziran'a kadar geçerli olacağını açıklamıştı, ancak salgının seyri nedeniyle bunu 7 ay daha uzattı.

Google CEO'su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların temmuz ayından itibaren dönebileceğini, ofislerdeki önlemlerin artırıldığını açıkladı.

FACEBOOK DA SENE SONUNU İŞARET ETTİ

Facebook da ofislerin 6 Temmuz'da açılacağını, ancak işini uzaktan yapabilen çalışanların sene sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.