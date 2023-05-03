Google ve Microsoft CEO'ları Beyaz Saray'daki yapay zeka toplantısına çağrıldı Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic CEO'ları, önemli yapay zekayı (AI) görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve üst düzey yönetim yetkilileri ile bir araya gelecek.

ensonhaber.com Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı. Hükümetler ise yapay zeka hakkında çeşitli toplantılar yaparak risklere karşı önlem almaya çalışıyor. Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic CEO'ları, önemli yapay zekayı (AI) görüşmek üzere Beyaz Saray'daki toplantıya çağrıldı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve üst düzey yönetim yetkilileri, şirketlerin CEO'larıyla bir araya gelecek. Bir Beyaz Saray yetkilisi, perşembe günü yapılacak toplantıya Biden, Genelkurmay Başkanı Jeff Zients, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Bruce Reed, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun da katılacağını söyledi. Biden'dan mesaj var CEO'lara gönderilen davette, Başkan Joe Biden'ın "sizinki gibi şirketlerin, ürünlerini halka sunmadan önce ürünlerinin güvenli olduğundan emin olmaları gerektiği beklentisi" vurgulandı. Nisan ayında Biden, yapay zekanın tehlikeli olup olmadığının henüz görülmediğini, ancak teknoloji şirketlerinin ürünlerinin güvenli olmasını sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizdi.