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Google ve Netflix, Güney Kore'de haksız kazanç nedeniyle ceza aldı
Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won ceza kesildi.
- AA
- 15.02.2022 - 09:20
- Güncelleme : 15.02.2022 - 09:47
Son zamanlarda abonelik tabanlı akış hizmetleri oldukça popüler. Ancak bu platformlar, zaman zaman yerel otoritelerin incelemelerine takılabiliyor.
Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (FTC), ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 dolar) ceza kesti.
ÜCRETLİ ÜYELİKLERİN İPTAL EDİLMESİNİ ENGELLİYORLAR
Adil Ticaret Komisyonu (FTC); medya hizmeti sağlayıcısı Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli üyeliklerin sona erdirilmesini engellediği hükmüne vardı.
FTC'ye göre, söz konusu şirketler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.