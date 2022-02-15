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Google ve Netflix, Güney Kore'de haksız kazanç nedeniyle ceza aldı

Google ve Netflix, Güney Kore'de haksız kazanç nedeniyle ceza aldı

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won ceza kesildi.