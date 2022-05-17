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    Google ve Samsung, sağlık için güçlerini birleştirdi

    Google ve Samsung, sağlık verilerini uygulamalar arasında senkronize etmeyi kolaylaştırmak için güçlerini birleştirme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 11:25
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    Google ve Samsung, sağlık için güçlerini birleştirdi

    Son yıllarda akıllı telefonlar veya saatler gibi cihazlarda sağlık uygulamaları daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

    ABD merkezli teknoloji devi Google ve Güney Koreli şirket Samsung, geliştiricilerin kullanıcıların sağlık verilerini Android uygulamaları ve cihazları arasında senkronize etmeleri için Health Connect isimli yeni bir platform oluşturuyor.

    Bu iş birliği sayesinde, Samsung Galaxy cihazlarını kullanan kullanıcıların sağlık verileri, Google’ın diğer uygulamalarıyla senkronize olabilecek.

    Birçok uygulama entegre çalışacak

    Health Connect uygulaması ile beraber Samsung Health, Firbit, Google Fit, MyFitnessPal, Leap Fitness ve Withings uygulamaları senkronize edilebilecek.

    Şimdilik uygulama desteği bu kadar olsa da yakın gelecekte bu uygulamaların arasına yenilerinin katılacağı belirtiliyor.

    Health Connect platformunun 50’den fazla veri türünü destekleyeceğini açıklayan Samsung; bunlar arasında aktivite, vücut ölçümü, döngü takibi, beslenme, uyku takibi ve hayati verilerin olacağını belirtti.

    google samsung


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