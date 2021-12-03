Google ve YouTube yetkilileri, milletvekillerini bilgilendirdi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanarak, sosyal ağ sağlayıcılarından Google ve Youtube temsilcilerini dinledi.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, düzenleme kapsamında Türkiye'de bir temsilci bulundurmak zorunda.

GOOGLE VE YOUTUBE TEMSİLCİLERİ TBMM'DE

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanarak, sosyal ağ sağlayıcılarından Google ve Youtube temsilcilerini dinledi.

Yayman, sosyal ağların temsilcilik açmasına da çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Bazı dijital ağların temsilcilik açmaktan imtina etmesini ve personel bulundurma meselesinde farklı davranmasını doğru bulmuyoruz. Geçen haftalarda bir milletvekilimizin bir hesabı ile ilgili sorun çıktı. Herkesin seferber olmasına rağmen maalesef 48 saate yakın bir sürede geri alabildik. Normal vatandaşımızı göz önüne aldığımızda ne kadar mağdur olacağını gördük." ifadelerini kullandı.

"GOOGLE'IN TÜRKİYE'Yİ MUHATAP ALMADIĞI DOĞRU DEĞİL"

Google LLC ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi avukatlarından Gönenç Gürkaynak, Google'ın Türkiye'yi muhatap almadığı yolundaki görüşlerin doğru olmadığını belirterek, "83 milyon gibi geniş bir nüfusun olduğu ve büyük bir potansiyelin olduğu Türkiye'de kaçamak güreşerek 'Olursa olur olmazsa olmaz' tavrı içerisinde olabilecek bir şirket değil Google. Bir ülkenin tüm yönetim birimleriyle, idaresiyle ve adli mercileriyle, yargı kararlarıyla, mevzuatıyla faaliyet göstermesi gerektiğinin ayırdında." dedi.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları yöneticisi Zeynep Güven ise Türkiye için özel tasarladıkları Oyun ve Uygulama Akademisi'nde, 76 ilden 200 fazla üniversiteden iki bin bursiyerle 7 aylık eğitim sürecine başlandığını bildirdi.

Google'ın amiral gemisi olduğunu aktaran Güven, arama motorunun ekonomiye katkısının da olduğunu belirtti.

YouTube hakkında da çeşitli açıklamalar yapan Güven, "Her dakika YouTube'a 500 saatin üzerinde video yükleniyor. YouTube'un yarattığı büyük bir ekodeğer ve ekosistem var.

"TÜRK DİZİLERİ YOUTUBE İLE DÜNYAYA AÇILIYOR"

YouTube, Türkiye'de de büyük ekonomiye dönüşmüş durumda. Ülkemizin dünya çapında tanınması ve gezilere ilham vermesi açısından çok önemli olan dizi sektöründen birkaç örnek vermek isterim.

Mesela Muhteşem Yüzyıl, 12 ayrı dilde YouTube'dan yayın yapıyor. Arapça yayınlarındaki takipçi sayısı 2 milyon. Diriliş Ertuğrul Urduca versiyonu 17 milyon takipçi ile yayımlanıyor.

Koronavirüs salgını döneminde Sağlık Bakanlığı'mızla iş birliği içinde en fazla 5 YouTube içerik üreticisini Bilim Kurulu üyelerimizle bir araya getirip soruları kendilerine sormalarını sağladık ve bu videolar ilk hafta 100 binden fazla izlendi." diye konuştu.

Google LLC ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi avukatlarından Gönenç Gürkaynak, Google'ın Türkiye'de ilk temsilcilik açan firmalardan olduğu ve şirketin ülkede 100'ü aşkın çalışanının bulunduğu bilgisini verdi.

Şirketin, Türkiye'den gelen taleplerle ilgili sorumluluklarına uymaya gayret ettiğini anlatan Gürkaynak, "Nitekim bu 5 aylık şeffaflık raporuna baktığımızda Türkiye'den 2 bin 500 içeriğin kaldırılmış olduğu görülebilecek." dedi.

DİĞER PLATFORMLAR DA BİLGİ VERECEK

Toplantının sonunda; TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bütçe görüşmeleri sonrasında da Tiktok, Twitter ve Linkedln temsilcilerinin komisyonu bilgilendireceğini söyledi.