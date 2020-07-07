Google, veri ihlali nedeniyle AnTuTu'yu engelledi

Google, AnTuTu'nun büyük riskler taşıdığını belirterek ilgili tüm uygulamaları Play Store'dan kaldırdı.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, yeni telefon alacak olanların sıkça başvurduğu bir platform.

Ancak son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan veri ihlallerine AnTuTu platformu da dahil oldu. Google, uygulamanın telefonlardan veri sızdırdığı gerekçesiyle AnTuTU'ya ait bütün uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdı.

Her ay en güçlü telefonların listesini yayınlayan ve akıllı telefonların performans testlerini yayınlayan AnTuTu, Google tarafından yüksek risk barındıran uygulamalar arasına eklenmiş oldu.

GOOGLE, YÜKLEMELERİ DE ENGELLİYOR

Şu anda Play Store'da bulunmayan AnTuTu Benchmark uygulaması, dış kaynaklardan APK olarak indirilebiliyor. Ancak Google, APK olarak indirilen uygulamanın yükleme işlemlerini de engellemeye başladı.

iPHONE KULLANICILARI İNDİREBİLİYOR

AnTuTu, her ne kadar android kullanıcıları için yasaklansa da Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili AnTuTu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.