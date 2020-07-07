Dolar
6.8653
0.0743%
Euro
7.7445
-0.2819%
Altın
1775.93
-0.4785%
Borsa
118421.25
-0.054%
G. Altın
391.957
-0.4538%
Bitcoin
63338.98
-0.1873%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Google, veri ihlali nedeniyle AnTuTu'yu engelledi

    Google, AnTuTu'nun büyük riskler taşıdığını belirterek ilgili tüm uygulamaları Play Store'dan kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 12:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Google, veri ihlali nedeniyle AnTuTu'yu engelledi #1

    Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, yeni telefon alacak olanların sıkça başvurduğu bir platform.

    Ancak son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan veri ihlallerine AnTuTu platformu da dahil oldu. Google, uygulamanın telefonlardan veri sızdırdığı gerekçesiyle AnTuTU'ya ait bütün uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdı.

    Her ay en güçlü telefonların listesini yayınlayan ve akıllı telefonların performans testlerini yayınlayan AnTuTu, Google tarafından yüksek risk barındıran uygulamalar arasına eklenmiş oldu.

    antutu

    GOOGLE, YÜKLEMELERİ DE ENGELLİYOR

    Şu anda Play Store'da bulunmayan AnTuTu Benchmark uygulaması, dış kaynaklardan APK olarak indirilebiliyor. Ancak Google,  APK olarak indirilen uygulamanın yükleme işlemlerini de engellemeye başladı.

    iPHONE KULLANICILARI İNDİREBİLİYOR

    AnTuTu, her ne kadar android kullanıcıları için yasaklansa da Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer almaya devam ediyor.

    Konuyla ilgili AnTuTu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

    Görüş Bildir