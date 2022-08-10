Google veri merkezinde çıkan yangın, arama sonuçlarını etkiledi

Google veri merkezinde çıkan yangın, arama sonuçlarının bozulmasına sebep oldu. Birçok web sitesinde indeksleme sorunu yaşandı.

Dün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletindeki Google veri merkezinde yangın paniği yaşandı

Elektrik kazası sonucu oluşan yangında üç elektrik personeli ağır yaralanırken, söz konusu yangın dünya genelindeki Google arama sonuçlarını da etkiledi.

500 hataları gibi ciddi problemler yaşayan web siteleri, aynı zamanda indeksleme sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Sıralamalarda dalgalanma yaşandı

Birçok yeni web sayfası çok geç indeks alırken, bazı mevcut sayfalar ise arama sonucunda gösterilmemeye başladı. Aynı zamanda bazı web sitelerinin sıralamalarında dalgalanmalar yaşandı.

Google mühendisi John Mueller, Google olarak arama sonuçlarındaki sorunların farkında olduklarını ve en kısa sürede düzelteceklerini kaydetti.