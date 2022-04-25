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    Google verilerine göre Bitcoin'e olan ilgi azalıyor

    Google'ın arama trendlerinden alınan verilere göre, Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerine olan ilgide azalma var.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:18
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    Google verilerine göre Bitcoin'e olan ilgi azalıyor

    Son dönemlerin popüler kripto parası Bitcoin, her ne kadar biraz geri çekilse de yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

    Google'dan gelen veriler ise kripto para birimine olan ilgilinin yavaş yavaş azalmaya başladığını gösteriyor.

    Geçen yıl 69 bin dolar seviyelerine kadar çıkan, ancak bu yıl 40 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, özellikle internet kullanıcılarının pek de ilgisini çekmiyor.

    Arama verilerinde düşüş var

    Google'ın verilerine göre, dünya çapındaki Bitcoin aramaları, 17 Nisan-23 Nisan haftası için geçen yıla oranla yüzde 400 azaldı.

    Google verilerine göre Bitcoin e olan ilgi azalıyor #1

    En çok Bitcoin araması yapan ülkeler

    Verilere göre, Bitcoin ile ilgili en fazla arama yapılan ülke Nijerya olurken, onu El Salvador ve Avusturya takip etti.

    Bazı analistlere göre Bitcoin'e olan ilgi azalmasına rağmen, Altcoin'ler popüler olmaya devam ediyor.

    Konuya ilişkin yorumlarını yapan KuCoin CEO'su Johnny Lyu, "Altcoin'ler kullanıcılar için yatırım açısından daha cazip hale geldi." dedi.

    Öte yandan, kripto borsası Matrix'in başkanı Vasja Zupan, Google verilerinin kurumsal yatırımcıların ilgisini temsil etmediğini söylüyor.


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