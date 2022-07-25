Google, 'yapay zeka canlandı' diyen mühendisi işten kovdu

Google, üzerinde çalıştığı LAMDA adlı yapay zekasının bilinç kazandığı iddiasını ortaya atan mühendisini işten çıkardı.

Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılıyor. ABD merkezli teknoloji devi Google da çeşitli yapay zeka projeleriyle biliniyor.

Şirket içi yazışmaları ifşa ettiği için ücretli izne gönderilen bir Google mühendisi, şirketin geliştirdiği LaMDA adındaki yapay zekanın bilinç kazandığını iddia etmişti.

Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, başlangıçta bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını ve bir insan gibi kendi varlığı hakkında düşüncelere sahip olduğunu söylemişti.

Google işten çıkardı

Google, 'Yapay zeka bilinç kazandı' diyen mühendisin işine son verdiğini açıkladı. Blake, kurumsal gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ücretli izne çıkarıldı. Google, mühendisin işine son verildiğini duyurdu.

"İddialar asılsız"

Açıklamada, Blake'in iddialarının "tamamen asılsız" olduğu ve şirketin bunu açıklığa kavuşturmak için aylarca kendisiyle çalıştığı belirtildi.

Google'dan yapılan açıklamada, "Bu konuyla uzun süre uğraşmasına rağmen Blake'in açık istihdam ve veri güvenliği politikalarını ısrarla ihlal etmeyi seçmesi üzücü." denildi.