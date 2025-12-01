Google, yapay zeka liderliğini OpenAI ve Microsoft'tan geri aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, yapay zeka yarışında dikkat çekici bir geri dönüşe imza atarak sektördeki lider konumunu yeniden kazandı.

2024 yılında rakipleri karşısında zorlanan ve CEO Sundar Pichai'nin "Kırmızı Alarm" ilan ettiği dönemden sonra şirket, stratejik bir toparlanma süreci yaşadı.

PİYASA DEĞERİ MICROSOFT'U GERİDE BIRAKTI

Şirketin yapay zeka alanındaki bu yükselişi finansal tablolara da yansıdı. Google, piyasa değeri bakımından Microsoft'u geride bırakarak geçen yıla göre yüzde 63'lük bir artışla 4 trilyon dolara yaklaştı.

Salesforce CEO'su Marc Benioff, üç yıllık ChatGPT kullanımının ardından Gemini 3'e geçtiğini belirterek Google'ın başarısını övdü.

GEMINI 3 VE YENİ ÜRÜNLER RAKİPLERİNİ ZORLUYOR

Kasım 2025 itibarıyla Google, sektör standartlarını aşan modelleri ve NotebookLM, Google Beam gibi ürünleriyle güçlü bir ivme yakaladı.

En yeni yapay zeka modeli Gemini 3, Tesla ve xAI lideri Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman gibi rakiplerden dahi övgü aldı.

VERİ AVANTAJI VE ENTEGRE SİSTEM

Analistler, Google'ın başarısını uzun vadeli yatırımlara, çiplerden uygulamalara kadar uzanan entegre sisteme ve kurucu ortak Sergey Brin'in geri dönüşüne bağlıyor.

Counterpoint Research'ten Neil Shah, şirketin Arama, Android ve Reklamlar üzerinden akan tescilli veriler sayesinde modellerini eğitmek için rakiplerine kıyasla "en temel avantaja" sahip olduğunu vurguluyor.