Google, yeni arama tasarımını test ediyor

Google, sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde yeni bir arama arayüzü test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, zaman zaman arama sayfalarında ufak çaplı değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini artırmaya çalışıyor.

Google, şimdilerde yeni bir arayüz test etmeye başladı. Yeniden tasarlanan Google arama sayfası; Görseller, Haberler, Haritalar, Videolar gibi sekmeler yerine, bağlama dayalı kartlar içeriyor.

Kullanıcılar, arama sorgularına göre karşılarına çıkan kartlara tıklayarak sorguya ekleyebiliyor.

Sınırlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen arayüz değişikliği, bazı kişiler tarafından pek hoş karşılanmadı.

Yeni arayüz nasıl çalışıyor

Yeni arayüz örneğin "akıllı telefonlar" şeklinde bir sorgulama yaptığınızda, arama çubuğunun hemen altında "300 dolara kadar" veya "Samsung" gibi kartlar görüntülüyor.

Bu kartlara tıklayan kullanıcılar, bu kelimeleri arama sorgularına dahil edebiliyor. Söz konusu tasarım, hem masaüstü, hem mobil sürümde test ediliyor. Şirketin yeni tasarımı kullanmayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil.