Google, yeni yapay zeka özelliklerini paylaştı Google, başta yapay zeka olmak üzere şirketin yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı.

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Google, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"da, yapay zeka alanındaki çalışmalarını açıkladı.

Etkinlikte tanıtılanlar arasında yapay zeka için yeni PaLM 2 büyük dil modeli, Gmail için yeni yapay zeka yazma araçları, Pixel 7a Android telefon, Pixel Tablet ve 1799 dolarlık Pixel Fold katlanır telefon gibi yeni ürün ve hizmetler öne çıkarken, yapay zeka sohbet robotu Bard'a eklenen özellikler de görücüye çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet botu Bard'ın başlatılmasından bu yana yaklaşık 2 ay geçtiği anımsatılarak, ilk olarak ABD ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulan yapay zeka hizmeti için birçok geri bildirim alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Bard'ın 180'den fazla ülke ve bölgeye açıldığı, yapay zeka hizmetinin artık Japonca ve Koreceyi desteklediği, yakında 40 dili destekleme yolunda olduğu aktarıldı.

Yakında Bard'ın daha görsel hale geleceği aktarılan açıklamada, kullanıcıların cevap metnine ek olarak keşfetmek istedikleri şeyler hakkında görsel yanıtlar da alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Bard'ın Dokümanlar, Drive, Gmail ve Haritalar gibi Google uygulama ve hizmetlerinin entegre edilebileceği işaret edilerek, bu araçlar kullanılırken gizlilik ayarlarının kullanıcı kontrolünde olacağı vurgulandı.