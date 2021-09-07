Google'dan 50 dolarlık akıllı telefon: JioPhone Next

Google, daha fazla kullanıcı Android deneyimi yaşayabilsin diye JioPhone Next modelini 50 dolardan satışa sunacak.

Akıllı telefon dünyasında genellikle üst segment Pixel modelleriyle bilinen Google, Android deneyimini tüm kullancıılara sunmak istiyor.

Bu kapsamda Jio telekomünikasyon şirketi ile anlaşan Google, 4G destekli JioPhone Next akıllı telefon modelini 50 dolardan satışa çıkaracak.

Yakında ön siparişe açılacak ucuz telefonun, 10 Eylül'de resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

JIOPHONE NEXT ÖZELLİKLERİ

İlk olarak Hindistan pazarını hedefleyen JioPhone Next, 5.5 inç boyutlarında HD bir ekrana sahip olacak ve Snapdragon 215 yonga setinden güç alacak.

2GB /3 GB RAM ve 16GB / 32GB dahili depolama seçenekleri sunacak telefon, 13 MP tek bir arka kamera ve 8 MP ön kamera dizilimine sahip olacak.

Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak JioPhone Next, 2500 mAh batarya kapasitesi sunacak.

Diğer pazarlar için herhangi bir bilgi paylaşımı sağlamayan Google, telekomünikasyon şirketleri ile anlaşarak ucuz telefonunu gelecekte farklı ülkelerde de satışa sunabilir.

