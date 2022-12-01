Google'dan Android telefon üreticilerine uyarı

Google'ın güvenlik ekibi, şirketlerin Android yamaları konusunda daha hassas davranmalarını istiyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'dan telefon üreticilerine uyarı

Google, Android akıllı telefon üreticilerinin cihazlarını güncellemeleri konusunda daha iyi olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Google'ın siber güvenlik kolu Project Zero tarafından yayınlanan bir blog yazısında araştırmacılar, markaların güvenlik yamaları konusunda yavaş olduklarını söyledi.

Google bir yama yayınladığında, bu yamanın telefonlara gönderilmeden önce üretici tarafından analiz edilmesi ve optimize edilmesi gerekiyor. Bu da yamanın Android kullanıcılarına geç ulaşmasına neden oluyor.