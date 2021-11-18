Google'dan Avustralya’ya 740 milyon dolarlık yatırım

Google, önümüzdeki beş yıl içinde Avustralya’ya 740 milyon dolar yatırım yapacak. Söz konusu yatırım kapsamında, 6 bin kişiye iş imkanı doğacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünya genelinde dev yatırımlarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Avustralya’ya önümüzdeki beş yıl içinde 740 milyon dolarlık yatırım yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklamaya göre ABD'li şirket, bugüne kadar ülkeye yaptığı en büyük yatırımı hayata geçirecek.

6 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Google; bu paranın bir araştırma merkezi kurmak ve yerel kuruluşlarla ortaklıkları finanse etmek için kullanılacağını belirtirken, projenin ülkedeki 6 bin kişiye yeni iş fırsatı doğuracağını söylüyor.

Google'ın yatırım kararıyla ilgili konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google'ın Avustralyalı işletmelere büyük fayda vereceğini ve ekonomik olarak ülkeye katkı sağlayacağını söyledi.

AVUSTRALYA, YENİ SİLİKON VADİSİ OLABİLİR

Avustralya'da şu sıralar Tech Central isimli dev bir teknoloji merkezi kuruluyor. 2026 yılında tamamlanması planlanan proje, Avustralya'yı yeni Silikon Vadisi yapabilir.

Bu nedenle Google başta olmak üzere birçok şirket, çeşitli yatırımlarla şimdiden merkezdeki yerini almak istiyor.