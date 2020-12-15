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    Google'dan çökme nedeniyle ilgili ilk açıklama geldi

    Google, başta YouTube olmak üzere birçok Google hizmetinin dün gündüz saatlerinde çökmesi üzerine bir açıklama yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 10:32
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    Google'dan çökme nedeniyle ilgili ilk açıklama geldi

    YouTube ve Gmail gibi Google servislerinin dün gündüz saatlerinde kesintiye uğradığını ve hizmetlere erişilemediğini sizlerle paylaşmıştık.

    Özellikle uzaktan eğitim amacıyla kullanılan Google Meet servisinin çökmesi, birçok öğrenciyi ve öğretmeni zor durumda bırakarak eğitimin aksamasına neden oldu.

    Her ne kadar yaklaşık 1 saatlik aranın ardından servisler normale dönse de kullanıcılar bu kesintinin nedenini merak etmeye başlamıştı.

    Özellikle üyelik gerektiren ve üye girişi yapılan servislere erişilememesi, şirketin kullanıcı sistemlerinde bir hatayla karşılaştığını akıllara getirdi.

    youtube

    GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

    Google'dan erişim problemi ile ilgili açıklama geldi. Teknik sorunlarla karşılaştıklarını belirten şirket, "Dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren hizmetler, yüksek hata katsayısı verdi. Şu anda tüm hizmetler yeniden çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

    Gelecekte bu tip sorunların yaşanmaması için titizlikle çalıştıklarının altını çizen Google, tüm kullanıcılardan özür diledi.

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