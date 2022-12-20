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    Google'dan doktor yazılarını okuyabilen yapay zeka

    Google, "Google Lens" içine ekleyeceği yeni bir özellikle kimsenin okuyamadığı doktor reçetelerini okuyabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:21
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    Google'dan doktor yazılarını okuyabilen yapay zeka

    Google tarafından geliştirilen ve sinir ağına dayalı görsel analiz kullanarak tanımladığı nesnelerle ilgili bilgileri kullanıcılara sunan Google Lens uygulaması, bazı durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyor.

    Google Lens içerisinde kullanıma sunulacak olan yeni bir özellik sayesinde, kimsenin okuyamadığı doktor yazıları artık okunabilecek.

    Google, reçetedeki ilaçları algılayabilecek

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, reçetenin fotoğrafını Google Lens'e yükleyecek. Daha sonra yapay zeka, reçetedeki yazıyı analiz edecek ve reçetede belirtilen ilaçları algılayabilecek.

    Google, bu anlaşılmaz metinleri çevirmeye yardımcı olacak yeni hizmeti için  eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu.

    Şirket, yeni özelliği ne zaman genel kullanıma sunmayı planladığı hakkında bilgi vermedi. Ancak testlerin, ilk olarak Hindistan'da başlayacağı söyleniyor.

    google


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