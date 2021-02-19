Google'dan havai fişekli Perseverance kutlaması

Perseverance uzay aracının Mars'a iniş yapmasını kutlayan Google, "Perseverance" arama sonuçlarında havai fişeklere yer verdi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance (Azim) aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından dün gece TSİ 23.57'de kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance aracının inişi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

"Perseverance" kelimesi kullanıcılar tarafından sık sık aranınca, Google arama sonuçlarına bir sürpriz yerleştirdi.

GOOGLE'DAN HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Şu anda Perseverance kelimesini Google'da arattığınızda, karşınıza havai fişekli bir kutlama ekranı çıkıyor. Bu kutlamanın ne kadar daha arama sonuçlarında kalacağı ise bilinmiyor.



