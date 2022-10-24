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    Google'dan kullanıcılara reklam özelleştirme imkanı

    Google, kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için "Reklam Merkezi" adlı yeni özelliğini hizmete aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:23
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    Google'dan kullanıcılara reklam özelleştirme imkanı

    ABD merkezli teknoloji devi Google, 2022'nin Mayıs ayında gerçekleştirdiği I/O geliştiriciler etkiliğinde "Reklam Merkezi" adlı yeni bir hizmet tanıtmıştı.

    Google, bu özellik ile kullanıcılarına; Google'ın Arama Motoru, Keşfet veya YouTube gibi uygulamalarında kendi reklamlarını özelleştirebilme imkanı sunacak.

    Kullanıcılara reklam seçme imkanı

    Kullanıcılar, artık hangi markadan veya kategorilerden reklam görüntüleyebileceklerini kontrol edebilecek.

    Yeni özellik şu an sadece yurt dışında aktif olarak kullanılabiliyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ise kullanıcıların "Reklam Merkezi" özelliğini kullanabilmesi için 'Kişiselleştirilmiş Reklamlar' seçeneğini aktif hale getirmesi gerektiği görülüyor.

    google

    Kullanıcılar, bu özelliği aktif ettikten sonra reklamları dilediği gibi özelleştirebilecek. Ayrıca, "Reklam Merkezi" uygulamasında bazı kategoriler 'hassas' başlığı altında yer alacak. Bu seçeneklerde alkol, arkadaşlık siteleri ve kilo ile ilgili reklamlar gösterilecek.

    Reklam Merkezi özelliğinin aktif edilmesi için gördüğünüz bir reklamın yanında bulunan üç nokta işaretine dokunulması yeterli olacak. Ancak yeni özellik, henüz ülkemizde kullanılamıyor.

    google


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