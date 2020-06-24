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    Google'dan Polonya'ya 2 milyar dolar yatırım

    Google, bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 15:26
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    Google'dan Polonya'ya 2 milyar dolar yatırım #1

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, veri merkezlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, bir sonraki yatırımını Polonya'ya yapacak.

    Arama devi, bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    POLONYA'DAKİ BULUT HİZMETLERİNE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

    Google Cloud'un Polonya ve Orta ve Doğu Avrupa'daki İş Geliştirme Direktörü Magdalena Dziewguc, Google'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımının Polonya'da bulut alt yapısına yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

    GOOGLE

    Dziewguc, veri merkezinin gelecek yılın başında faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi.

    Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Polonya'nın, kendisini bölgesel bir teknoloji merkezi olarak konumlandırmaya çalışması dikkati çekiyor.

    MICROSOFT DA YATIRIM YAPMIŞTI

    Merkezi ABD'de bulunan Microsoft da mayıs ayında, Polonya veri merkezine 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

    Instagram: @eshteknoloji

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