Google'dan Polonya'ya 2 milyar dolar yatırım

Google, bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, veri merkezlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, bir sonraki yatırımını Polonya'ya yapacak.

Arama devi, bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

POLONYA'DAKİ BULUT HİZMETLERİNE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Google Cloud'un Polonya ve Orta ve Doğu Avrupa'daki İş Geliştirme Direktörü Magdalena Dziewguc, Google'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımının Polonya'da bulut alt yapısına yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.





Dziewguc, veri merkezinin gelecek yılın başında faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi.

Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Polonya'nın, kendisini bölgesel bir teknoloji merkezi olarak konumlandırmaya çalışması dikkati çekiyor.

MICROSOFT DA YATIRIM YAPMIŞTI

Merkezi ABD'de bulunan Microsoft da mayıs ayında, Polonya veri merkezine 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.