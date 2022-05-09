Google'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Ücretli uygulamalar indirilemeyecek

Google, yeni yaptırımı ile Rusya vatandaşlarının Google Play üzerinden paralı uygulama indirmesini yasakladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok sosyal medya şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

Google'dan bir yaptırım daha

Google, yeni yaptırımı ile Rusya vatandaşlarının Google Play üzerinden paralı uygulama indirmesini ve yüklü paralı uygulamaların güncellenmesini engelledi.

Google, ücretsiz uygulamaların hala indirebileceğini ve güncellenebileceğini belirtse de geliştiriciler, ücretli uygulamaları Rusya genelinde yayınlayamacak.

Şirket, destek web sitesinde yaptığı bir güncellemede, "Uyumluluk çabalarımızın bir parçası olarak, Google Play, 5 Mayıs 2022'den itibaren Rusya'da ücretli uygulamaların ve ücretli uygulamalara yapılan güncellemelerin indirilmesini engelliyor." dedi.