Google'dan Windows'a dev rakip: Aluminium OS sızdırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, teknoloji dünyasında uzun süredir beklenen büyük bir platform değişikliğine imza atarak "Aluminium OS" adını verdiği yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, Android işletim sistemini masaüstü, dizüstü ve tabletlerde tam performansla çalışacak bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

WINDOWS'A ALTERNATİF OLACAK

Qualcomm ortaklığıyla yürütülen bu proje, Android'i gerçek bir masaüstü deneyimi sunacak şekilde optimize ediyor.

Özellikle pil ömrü ve güç yönetimi konularında Windows'un zorlandığı cihazlar için güçlü bir alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

YAPAY ZEKA VE YEREL UYGULAMA DESTEĞİ

Yeni işletim sisteminin merkezinde, Microsoft'un Copilot hamlesine yanıt olarak Gemini yapay zeka entegrasyonu yer alacak.

En büyük avantajlardan biri ise masaüstünde herhangi bir uyumluluk katmanına ihtiyaç duymadan yerel Android uygulamalarının sorunsuz çalıştırılabilmesi olacak.

2026 YILINDA TANITILABİLİR

Google'ın bu sistemi Intel ve MediaTek işlemcili Chromebook cihazlarda test ettiği ve ChromeOS kullanıcılarına ileride geçiş imkanı sunabileceği belirtiliyor.

Sızıntılar, Aluminium OS'nin Google I/O 2026 etkinliğinde resmen duyurulacağını ve cihazların aynı yıl piyasaya çıkabileceğini işaret ediyor.