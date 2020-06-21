Google'dan yeni sosyal medya platformu: Keen

Google, Pinterest benzeri yeni sosyal medya platformu Keen'i kullanıma sundu.

Daha önce Google+ gibi başarısız sosyal medya platformu denemeleriyle bilinen Google, sosyal medya işinden vazgeçmişe benzemiyor.

Şirket, Pinterest benzeri yeni sosyal platform Keen'i kullanıma sundu. İnternet tarayıcıları ya da Android uygulaması üzerinden erişilebilen Keen, popüler bir görsel odaklı sosyal medya platformu olan Pinterest'in kopyası olarak göze çarpıyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Keen, ilginizi çekecek ya da zaten ilginizi çekmekte olan şeylerle ilgili hem bilgi sahibi olabileceğiniz hem de bunları sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir platform.





Yemek tarifleri ve yaşamı ilgilendirecek diğer içeriklerin bolca yer aldığı bir platform olan Keen, şimdilik yalnızca ingilizce dilinde destek veriyor. Anxak platforma, ileride popüler hale geldiği taktirde Türkçe dil seçeneğinin de eklenmesi bekleniyor.

Beklenen ilgiyi görmediği için Google Plus'ın fişini çekmek zorunda kalan Google, bakalık Keen ile istediği başarıya ulaşabilecek mi? Aşağıdaki bağlantıdan Google Keen sayfasına ulaşabilir ve platformu deneyebilirsiniz.



