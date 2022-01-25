Google'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü 2024'te geliyor

Google, Project Iris olarak adlandırılan artırılmış gerçeklik gözlüğünü 2024 yılında satışa çıkaracak.

"Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm" anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda birçok markanın dikkatini çekiyor.

Apple'ın ardından, bir başka ABD'li teknoloji şirketi Google da artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Google'ın Project Iris olarak adlandırılan gözlük projesinde 300 kişilik bir ekip görev alıyor.

2024'TE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Eğer her şey olunda giderse Google, 2024 yılında AR gözlüğünü satışa çıkaracak. Apple'ın da o yıllarda kendi gözlüğünü satışa çıkaracağı iddia ediliyor. Bu nedenle, gelecek yıllarda AR gözlük pazarında büyük bir rekabet yaşanabilir.

Google'ın gözlüğünde, karma gerçeklik deneyimi sunması için dışa bakan kameralara yer verilecek. San Francisco'da bir tesiste geliştirilen ilk prototiplerin kayak gözlüğüne benzediği söyleniyor.