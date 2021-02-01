Google'ın Avustralya'dan çekilmesiyle oluşan boşluğu Microsoft dolduracak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google'ın ülkedeki arama motorunu kapatacağı restinde bulunması üzerine boşluğun, Microsoft'la doldurulabileceğini söyledi.

Avustralya hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva, söz konusu yasa teklifinin “uygulanamaz” olduğunu belirterek, “Bu durum yasalaşacak olursa, bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek bırakmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

GOOGLE YERİNE MICROSOFT

Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google'ın ülkeden çekilmesi halinde, boşluğun Microsoft'la doldurulabileceğini söyledi.

Morrison, yeni yasanın kabul edilmesi durumunda Google'ın ülkeden çekilme tehdidine ilişkin, "Avustralya için en önemli şey vatandaşlarımız için doğru kuralları koymamız." dedi.

Bu süreçte Microsoft'un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella ile boşluğu Bing arama motorunun doldurması hakkında konuştuğunu belirten Morrison, Microsoft'un bu noktada sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Bing'in, Avustralya'nın en çok kullanılan ikinci arama motoru olmasına rağmen yüzde 3,7 pazar payına sahip olduğu, Google'ın pazar payının ise yüzde 95 olduğu kaydedildi.

GOOGLE VE AVUSTRALYA GERGİNLİĞİ

Avustralya hükümeti, teknoloji platformlarının haberleri okumak isteyen insanlardan müşteri kazanması nedeniyle, Google ve Facebook gibi şirketlerin haber kanallarına ödeme yapması gerektiğini savunuyor.

Google ise, birçok yayıncının haberlerinin Google sayesinde kullanıcılara ulaştığını belirterek, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor.

Avustralya hükümetinin aldığı karar bununla da sınırlı değil. Karara göre Google ve Facebook, haber paylaşımlarından elde ettiği gelirlerin bir kısmını yine medya kuruluşlarıyla paylaşmak zorunda kalacak.

Yasaya karşı koyulması durumunda ise şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10'u ya da 7.2 milyon dolar ceza verilecek.