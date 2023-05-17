Google'ın başı dertte! Pixel telefonlarda aşırı ısınma sorunu ortaya çıktı Yakın zamanda yapılan bir Google uygulaması güncellemesi, bazı Pixel telefonların aşırı ısınmasına neden oldu.

ensonhaber.com

Yakın zamanda yapılan bir Google uygulaması güncellemesi, bazı Pixel telefonlarda soruna yol açtı.

Google Pixel 6, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununun kaynağı olarak Google uygulaması gösteriliyor.

Pixel 6 Pro ve Pixel 6 kullanıcıları telefonu hiç kullanmadan bataryanın yüzde 20 azaldığını ve telefonların aşırı ısındığını söylüyor.

Şimdilik sorunun çözümü yok

Google uygulamasının eski bir sürümüne geri dönmek ve telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması da sorunu çözmüyor.

Öte yandan, konuyla ilgili bir açıklama yapan Google, sorunu kabul etti ve kısa süre içinde bir güncelleme yayınlayacaklarını söyledi.