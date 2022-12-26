Google'ın katlanabilir telefonu 2023'te geliyor: İşte fiyatı

Google, uzun zamandır beklenen katlanabilir telefonunu gelecek ilkbaharda satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyor. Hatta Google Pixel Fold adında yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Pixel 7 serisini tanıtan Google, katlanabilir telefonla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen, ancak 2023 yılına ertelenen katlanabilir telefon ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı.

Google Pixel Fold, ilkbaharda geliyor

Google'ın Pixel telefon serisi için 2023'ten 2025'e kadar olan planları sızdırıldı. Gelecek telefonlar arasında katlanabilir bir Pixel modeli yer alırken, ayrıca bir Pro bir de daha uygun fiyatlı Pixel A serisi cihaz bulunuyor.

Sızıntılara göre Google, uzun zamandır beklenen katlanabilir telefonunu gelecek ilkbaharda, 1.799 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkaracak.

Öte yandan şirketin 2025 yılında da Samsung Galaxy Z Fold'dan daha çok, Samsung Z Flip'e daha yakın olacak bir devam modelini piyasaya sürmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Google’ın 2023’te tanıtacağı söylenen katlanan ekranlı telefonu Pixel Fold’un iç ve dış ekranları, Samsung tarafından üretilecek.

Paylaşılan Geekbench verilerine göre Google Pixel Fold, Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan Tensor G2 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemciye, 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.