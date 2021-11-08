Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold, 2022'de gelecek

Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre yeni telefon, 2022'de karşımıza çıkacak.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon geliştirmeye çalışıyor.

Google Pixel Fold adındaki telefonun, 2021 sonunda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak gelen bilgiler, telefonun gelecek yıl tanıtılacağını söylüyor.

GOOGLE PIXEL FOLD NELER SUNACAK

Google’ın Pipit kod adı ile geliştirilen katlanabilir Pixel telefonun, Pixel 5’de kullanılan 12.2 MP IMX363 sensörü ile gelmesi bekleniyor.

Ayrıca katlanabilir Pixel’in geniş açı için 12 MP IMX386 sensörü, ön kameralar için ise iki adet 8 MP IMX355 sensörü ile geleceği de bildiriliyor.

Yeni gelen bilgilere göre Google Pixel Fold, Snapdragon 765G işlemciyle gelecek. Ancak Google, Pixel 6 serisinde kullandığı Tensor isimli işlemciyi de Fold modelinde tercih edebilir.

Google, şu anda tabletler ve katlanabilir telefonlar için optimize edilmiş bir Android sürümü olan Android 12L üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre Pixel Fold, önümüzdeki yıl mart ayından sonra Android 12L ile çıkışını yapacak.

Google Pixel Fold'un fiyatı hakkında şimdilik pek fazla bilgi yok. Ancak Samsung ve Huawei'nin katlanabilir modellerine baktığımızda oldukça pahalı olduklarını görüyoruz.

Google ise katlanabilir telefon pazarında ipi göğüsleyebilmek için biraz daha uygun fiyatlı bir model düşünüyor olabilir.