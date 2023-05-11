Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold tanıtıldı Google Pixel Fold, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen I/O'23 etkinliğinde tanıtıldı. İşte yeni telefonun öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler, bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girdi. Google Pixel Fold, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen I/O'23 etkinliğinde tanıtıldı.

Google Pixel Fold neler sunuyor

7,6 inç 120 Hz OLED katlanabilir ekran ve 2208 x 1840 piksel çözünürlük ile gelen Google Pixel Fold, gücünü gücünü Google Tensor 2 işlemcisinden alıyor.

48 MP ana, 10.8 MP ultra geniş açı ve 10.8 MP 5x telefoto kameraya sahip olan telefonun ön kısmında ise 8.3 MP dı ve, 8.3 MP iç selfie kamerası yer alıyor.

12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleriyle gelen Google Pixel Fold, Android 13 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Google Pixel Fold çıkış tarihi, haziran ayı olarak açıklandı. Bugünden itibaren telefonu ön siparişle satın alanlar ücretsiz olarak Pixel Watch, 2 TB Google One Drive ve 3 ay ücretsiz YouTube Premium hakkında sahip olacak..

1799 dolardan satışa sunulacak Pixel Fold'un ülkemize gelmesi beklenmiyor.