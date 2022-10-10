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    Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold yakında tanıtılabilir

    Google'ın katlanabilir telefonu olması beklenen Pixel Fold'un ne zaman tanıtılacağına dair yeni iddialar ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:17
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    Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold yakında tanıtılabilir

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

    Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyor. Hatta Google Pixel Fold adındaki telefonun bu yıl tanıtılacağı söyleniyordu.

    Geçtiğimiz günlerde Pixel 7 serisini tanıtan Google, katlanabilir telefonla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    Google Pixel Fold, yakında tanıtılabilir

    Bazı analistler, katlanabilir telefon Google Pixel Fold için yakında bir tanıtım etkinliği düzenleneceğini söylüyor.

    Kaynaklara göre, telefonun panel sevkiyatı önümüzdeki ocak ayında başlayacak  ve telefon ilk olarak 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

    Google ın katlanabilir telefonu Pixel Fold yakında tanıtılabilir #1

    Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.

    Son olarak tüm bu iddiaların, Google tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle yakın bir zamanda olmasa bile, gelecekte Google'dan katlanabilir bir telefon görebiliriz.


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