Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un fiyatı ortaya çıktı Google'ın katlanabilir telefonu olması beklenen Pixel Fold'un fiyatı ve çıkış tarihi gibi bilgiler sızdırıldı.

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Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyor. Hatta Google Pixel Fold adında yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Google Pixel Fold hakkında yeni bilgiler

Google, Pixel Fold'u ilk kez 26 Nisan'da resmi olarak tanıtmayı planlıyor. Telefonun tanıtımını yaptıktan sonra Google, Pixel Fold'u 10 Mayıs'ta Google I/O konferasında görücüye çıkaracak.

Google’ın, tanıtımın sonrası telefonu ön siparişe açması beklenirken, 27 Haziran'da sevkiyatlara başlaması planlanıyor.

Google Pixel Fold fiyatı

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel Fold, 256GB ve 512GB olmak üzere iki farklı depolama alanı ile gelecek. Bu modellerin fiyatları, sırasıyla 1799 dolar ve 1919 dolar olacak.

Google Pixel Fold özellikleri

Google’ın 2023’te tanıtacağı söylenen katlanan ekranlı telefonu Pixel Fold’un iç ve dış ekranları, Samsung tarafından üretilecek.

Paylaşılan Geekbench verilerine göre Google Pixel Fold, Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan Tensor G2 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemciye, 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.