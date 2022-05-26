Google'ın katlanabilir telefonu yine ertelendi

Google, katlanabilir telefon modeli Pixel Fold'un piyasaya çıkış tarihini yeniden ertelemek zorunda kaldı.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyordu. Hatta Google Pixel Fold adındaki telefonun bu yıl tanıtılacağı söyleniyordu.

Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold'un ilk başta Pixel 6 serisiyle birlikte tanıtılacağı söylenmiş, ardından 2021 sonuna ertelendiği açıklanmıştı.

Daha sonra,Google Pixel Fold'un bu yıl satışa çıkacağı iddia edilmişti. Tüm bu ertelemelerden sonra, hiç şaşırmadığımız bir karar daha alındı.

Google Pixel Fold yine ertelendi

Google'ın piyasaya kusursuz bir telefon çıkarmak için ertelemeler yaşandığı zaten biliniyordu. Ancak gelen bilgilere göre, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Pixel Fold yeniden ertelendi.

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor. Google Pixel Fold'un ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.