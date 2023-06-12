Google'ın otonom taksisi, ölümlü bir kazaya karıştı Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip Waymo'nun Jaguar I-Pace aracı, şirket tarihindeki ilk ölümlü kazayı gerçekleştirdi.

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüzü (otonom) taksi servisini halka açmıştı.

ABD'nin Phoenix kentinde başlatılan hizmet ile birlikte, şirketin akıllı telefon uygulamasını indiren kullanıcılar, 80 kilometrekarelik bir alanda sürücüsüz taksi yolculuğu yapabiliyor.

İlk defa ölümcül kazaya karıştı

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip Waymo'nun Jaguar I-Pace aracı, şirket tarihindeki ilk ölümlü kazayı gerçekleştirdi.

Şirketin basın servisi tarafından yapılan açıklamada otonom taksilerden birinin bir köpeğe çarparak ölümüne neden olduğunu açıklandı. Olayı sürücü koltuğunda oturan uzman da engelleyemedi.

Şirket yetkilileri, aracın park halindeki bir arabanın arkasından çıkan köpeği doğru bir şekilde algıladığını, ancak temastan kaçınamadığını söyledi.

Aracın trafik kurallarına uygun olarak saatte yaklaşık 40 km hızla seyrettiği bildirildi.