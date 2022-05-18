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    Google'ın Rusya şubesi iflas süreci başlattı

    Google, Rusya'daki banka hesabına el konulduğunu duyurdu. ABD'li şirketin Rusya’daki iştiraki, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:58
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    Google'ın Rusya şubesi iflas süreci başlattı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Google'dan iflaş başvurusu

    Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, iflas süreci başlattı.

    gogole rusya

    Google'ın banka hesabına el konuldu

    Google'ın Rus yan kuruluşunun iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamasının ardından bir Google sözcüsü, Rusya'daki banka hesaplarına da el konulduğunu ve ofisin çalışmasının imkansız hale getirildiğini söyledi.

    Yapılan iflas başvurusunun, Rusların Google'ın arama motorunu veya YouTube gibi diğer hizmetlerini kullanmasına nasıl etki edeceği şimdilik bilinmiyor.

    Öte yandan, bu hafta üst düzey bir Rus kabine bakanı, Rusya'nın YouTube'u engellemeyi planlamadığını açıklamıştı.


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