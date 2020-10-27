Google'ın sesli asistanı, konuşmayan kullanıcıları da algılayacak

Google'ın sesli asistanı, üzerine yerleştirilen sensörler sayesinde bir kişinin varlığını algılayıp harekete geçebilecek.

Google'ın sesli asistan destekli akıllı ev ürünü olan "Nest Hub Max", özellikle ev güvenliği ve video görüşmeleri için oldukça kullanışlı bir cihaz.

Google, günlük hayata yardımcı olmak için geliştirdiği söz konusu akıllı cihazı için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Bildiğiniz gibi Google Asistan ürünlerinin etkinleşmesi için genelde "Hey, Google" veya "Ok, Google" gibi bir uyandırma sözcüğü gerekiyor. Ancak ABD'li şirket, kullanıcılar bir şey söylemek zorunda kalmadan asistanın etkinleşmesini istiyor.





GOOGLE, SESSİZ KULLANICILARI DA ALGILAYACAK

Google, üzerinde çalıştığı yeni teknoloji sayesinde akıllı ev cihazlarının bir kullanıcıyı otomatik olarak algılamasını sağlayacak. Ancak bu özellik hakkında şimdilik fazla bir detay yok.

Özellik; Nest Hub Max'in, kişinin yaklaşıp yaklaşmadığını belirlemek için Nest cihazının hoparlörlerini ve mikrofonlarını kullanan yerleşik ultrason sensörlerinden güç alacak.

Nest'in ultrason algılaması, duyulamaz ultrasonik titreşimler yayarak cihazın önünden yaklaşık 1,2 metre uzağa kadar erişen bir menzile sahip.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ VAR

Geçtiğimiz ağustos ayında Google, akıllı ev hoparlörlerini güncelleyerek sese daha duyarlı hale getirmişti.

Böylece hoparlörler cam kırılması, balonlu naylon patlaması, hava kompresörü tankı gibi pasif sesleri ve alarm gibi ses çıkaran diğer tiz sesleri duyabilmeye başlamıştı.

Kullanıcılar ise evlerinin Google tarafından dinlendiğini dile getirmiş ve ardından Google'dan yapılan açıklamada, güncellemenin yanlışlıkla yayınlandığı söylenmişti.

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